شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية ليون الفرنسية يثير جدلاً بسبب «اللحوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليون - أ ف ب

اتهمت الحكومة الفرنسية الأحد، رئيس بلدية ليون بإهانة الجزارين الفرنسيين والإضرار بصحة الأطفال، بإبقاء اللحوم خارج قائمة وجبات الغداء المدرسية في المدينة.

ودافع رئيس البلدية غريغوار دوسيه عن قراره قائلاً: إن فكرة وجود قائمة موحدة بلا لحوم كانت لضمان خدمة سلسة في أوقات الغداء في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضته أزمة كوفيد-19.

لكن الحكومة هاجمت رئيس البلدية الذي كان من بين عدد من السياسيين المنتهجين السياسة البيئية، والذين فازوا بالمدن الكبرى في الانتخابات المحلية العام الماضي في هزيمة لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وينظر كثر إلى ليون على أنها عاصمة الطهي في البلاد، وتشتهر بمأكولاتها الشهية القائمة على اللحوم.

وغرّد وزير الزراعة جوليان دينورماندي على تويتر: «دعونا نتوقف عن وضع أيديولوجيا في أطباق أطفالنا».

وقال: «دعونا فقط نعطيهم ما يحتاجون إليه لينموا بشكل جيد»، مضيفاً أنه طلب من المحافظ، وهو مسؤول محلي معين من قبل الدولة، نقض هذا القرار.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنها «إهانة غير مقبولة» لمربي الماشية والجزارين الفرنسيين.

ورد دوسيه على تويتر قائلاً: إن الإجراء اتُخذ «فقط» لدواعي الأزمة الصحية، مضيفاً أن سلفه اليميني جيرار كولومب اتخذ «الإجراء نفسه» خلال الموجة الأولى من الوباء.

ولفت إلى أن القائمة التي تشمل الأسماك ومنتجات البيض، كانت «متوازنة لجميع التلاميذ».

لكن دوسيه ليس أول رئيس بلدية يتخذ إجراء «أخضر»، ففي العام الماضي، قرر رئيس بلدية مدينة بوردو بيار أورميك عدم وضع شجرة عيد الميلاد التقليدية في المدينة كجزء من أجندته المؤيدة للبيئة قائلاً: «لن أضع أشجاراً ميتة في ساحاتنا».