الحكومة المصرية تؤيد عقوبات تامر أمين

القاهرة:”الخليج 365”

أيدت وزارة الدولة للإعلام في مصر في بيان، الأحد، حول أزمة حلقة برنامج «آخر النهار» التي قدمها المذيع تامر أمين الأسبوع الماضي وتضمنت بعض العبارات التي أساءت لأبناء صعيد مصر، العقوبات الصادرة بحقه.

وأكدت الوزارة أن «حرية الإعلام والرأي والتعبير من الثوابت الرئيسية في الدستور المصري، لكنها لا تعنى أبداً الإساءة لأي من أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه». وذكرت الوزارة أنها «بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الإعلامية، تقدر حالة الغضب التي انتابت المصريين من أبناء الصعيد، وتؤكد أن ما ذهب إليه الإعلامي تامر أمين في برنامجه أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية، التي تقوم على احترام جميع المواطنين، وترفض إلقاء الاتهامات جزافاً، وأن الوزارة تقدر قيام المجلس الأعلى بالتدخل السريع بصفته الجهة المسؤولة دستورياً عن الرقابة والمحاسبة، وكذلك دور نقابة الإعلاميين».

وأكدت الوزارة في بيانها أهمية التدخل الحاسم في كل اختراقات مواثيق الشرف الإعلامية والقواعد المهنية المتفق عليها، وأن وقف قناة «النهار» الإعلامي تامر أمين، وكذلك اعتذاره لأبناء الصعيد هما أمر محمود، لكن قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات لتوضيح حسن النوايا.

وأهابت الوزارة بالمصريين على وسائل التواصل «وقف التصعيد حرصاً على مشاعر أبناء الصعيد؛ فآخر ما تحتاج إليه البلاد حالياً إثارة وتأليب الرأي العام بشكل يضر بمصلحة المجتمع وتماسكه». ودعت الوزارة أبناء الصعيد للهدوء وتجاوز الأمر، وأن يكونوا على ثقة تامة بأن الحكومة المصرية تحترم جميع المواطنين على اختلاف وتنوع ثقافاتهم، ولا تقبل أبداً المساس بعادات وتقاليد وأعراف الصعيد أو الريف في الوجه البحري أو أي جزء من الوطن الغالي.

كان المجلس الأعلى للإعلام أوقف تامر أمين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معه، ودعمت قناة «النهار» القرار، وخصمت شهراً من راتبه وقررت التبرع به لجهة خيرية، فيما ألغت نقابة الإعلاميين ترخيص مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، ومنعه من الظهور على أي شاشة.

ورغم ذلك، لايزال الأمر متوتراً، بعد أن رفع عدد من المحامين عدة قضايا ضد أمين، بسبب ما وجهه من إهانات إلى أهل الصعيد.