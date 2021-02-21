شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل أول سفينة تصدير غاز بعد توقف 8 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل ميناء دمياط، الأحد، أول سفينة لتصدير الغاز المسال، بعد توقف 8 سنوات. وأعلن الميناء، عن استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال مرة أخرى، حيث استقبل ناقلة الغاز المسال «جولار جلاسير»، القادمة من سنغافورة، والتي ترفع علم جزر المارشال.

وأوضح الميناء أن طول السفينة يبلغ 276 متراً، وعرضها 45 متراً، وغاطس 14 متراً، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن «إل. إن. جي»، بما يعادل 158 ألف متر مكعب وتتجه إلى بنجلاديش.

وأوضح أن وزير النقل وجه هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة، على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة، المتبعة أثناء التعامل، مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها، ورباطها برصيف المحطة، باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة، ثم متابعة مغادرتها بأمان.

ويذكر ر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط، تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة، بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.