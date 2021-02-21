تفاصيل تعرض وزير داخلية الوفاق الليبية لمحاولة اغتيال.. ومقتل أحد المهاجمين

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، بأن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشآغا، لم يصب بأذى خلال محاولة استهداف موكبه، في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت تقارير إعلامية، أنه تم قتل أحد المهاجمين لموكب وزير الداخلية، بينما ألقت قوات الأمن القبض على اثنين آخرين.

ونقل مراسل RT عن مصدر مطلع تأكيده سلامة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، من محاولة الاغتيال بطريق جنزور في طرابلس.

وقال المصدر إن أحد حراس باشاغا أصيب بجروح، فيما قتل أحد المهاجمين وألقي قبض على عدد من المهاجمين. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي قوله إن باشاغا تعرض لـ"محاولة اغتيال فاشلة في الطريق السريع باتجاه جنزور.. حيث قامت سيارة مصفحة بضرب وابل من الرصاص مما أدى لإصابة أحد حراس الوزير"، مؤكدا "مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل الثالث".

وأضاف الهاشمي أن باشاغا "بخير ولم يتعرض لأي إصابة".