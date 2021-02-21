شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفض دخول 16 ألف شخص عبر معابر التشيك والنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إعلامية تم رفض نحو 16 ألف شخص خلال عمليات الفحص على الحدود الألمانية على المعابر مع التشيك وولاية تيرول النمساوية، من بينهم 5422 شخصا لم يكن لديهم تحليل كورونا سلبي.

وجاء في تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم، أنه تم فحص إجمالي 104 ألاف و178 شخصا قبل الدخول إلى ألمانيا في الفترة بين 14 شباط/فبراير الجاري وحتى أمس السبت، وتم رفض 15 ألفا و877 شخصا خلال تلك الفترة.

وإلى جانب عدم توافر اختبارات كورونا، كان أيضا عدم التسجيل الرقمي لعبور الحدود أحد الأسباب وراء الرفض، بحسب التقرير.