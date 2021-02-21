بالفيديو آخر استعدادات استقبال البابا فرنسيس في مدينة اور الاثرية

مفتش اثار ذي قار طاهر كوين، قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "الجهات المعنية في المحافظة انجزت ما يقارب 70 بالمئة من الاستعدادات".

وفي السياق ذاته، اشار مدير موقع مدينة اور الاثرية علي كاظم للسومرية نيوز، الى استمرار الاستعدادات لتهيأة موقع مدينة اور ومكان الخطاب الذي سيلقيه قداسة البابا قرب بيت النبي ابراهيم عليه السلام".