انت الان تتابع خبر بالفيديو آخر استعدادات استقبال البابا فرنسيس في مدينة اور الاثرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت مفتشية اثار وتراث ذي قار، اليوم الاحد، ان الوفد الامني للبابا فرنسيس وصل الى مدينة اور للاطلاع على اهم الاستعدادات الخاصة باستقبال البابا.
مفتش اثار ذي قار طاهر كوين، قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "الجهات المعنية في المحافظة انجزت ما يقارب 70 بالمئة من الاستعدادات".
وفي السياق ذاته، اشار مدير موقع مدينة اور الاثرية علي كاظم للسومرية نيوز، الى استمرار الاستعدادات لتهيأة موقع مدينة اور ومكان الخطاب الذي سيلقيه قداسة البابا قرب بيت النبي ابراهيم عليه السلام".