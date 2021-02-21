ميسي يطمح لإنهاء نحسه ضد قادش

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي واجه 40 فريقًا في الليجا، ونجح في زيارة شباك 37 منها.

وفشل البرغوث خلال مسيرته في التسجيل أمام قادش وخيريث وريال مورسيا بالدوري الإسباني.

وسبق أن لعب ميسي ضد قادش مرتين، لكنه يسعى اليوم لإضافة الفريق الأندلسي إلى قائمة ضحاياه.



وذكرت الصحيفة أن "طوال مسيرة ميسي فشل في زيارة شباك 9 فرق مع برشلونة وهي (قادش وخيريث ومورسيا) بالليجا".

وكذلك (إنتر ميلان وروبين كازان وأودينيزي وبنفيكا) بدوري أبطال أوروبا، و(جرامينت) بكأس ملك إسبانيا، و(السد القطري) في كأس العالم للأندية.

