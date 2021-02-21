وزير الصحة: نمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، أن "هناك زيادة بنسبة التزام المواطنين في ارتداء الكمامة"، مؤكدا تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة".

واضاف التميمي أن"الزيادة المسجلة تنذر بالخطر"، مشيرا الى أن "الفرق الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات على المخالفين".



وتابع أن" الزيادة في الإصابات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي العراقي"، مبينا أن" الوزارة تمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج".

واردف: " لدينا 316 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا".

