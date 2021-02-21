شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. افتتاح طريق سامراء - الأنبار بعد سنوات من إغلاقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الأحد طريق سامراء - الأنبار بعد سنوات من إغلاقه.



ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن مصدر قوله إن ذلك جاء بحضور محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ومحافظ تكريت عمار جبر خليل.

ويشار إلى أن الطريق مغلق منذ 5 أعوام بعد سيطرة تنظيم داعش عليه إبان سيطرته على عدد من المدن العراقية.