الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الصومالية.

محمد يوسف

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