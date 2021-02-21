شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الصومالية.
ووجهت الجامعة كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل لاتفاق جامع حول سُبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف..مؤكدة مساندتها لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل توافقي لإنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار.