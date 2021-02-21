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الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الصومالية.

ووجهت الجامعة كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل لاتفاق جامع حول سُبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف..مؤكدة مساندتها لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل توافقي لإنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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