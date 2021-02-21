شكرا لقرائتكم خبر عن غرق يخت امتلكه أثرياء عدة قبالة سواحل ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور- (أ ف ب)

أعلنت السلطات الماليزية الأحد، أن اليخت «فوسيا» الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء بمن فيهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، غرق قبالة سواحل ماليزيا بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه. وقال خفر السواحل الماليزي، إن «فوسيا» وهو شراعي يبلغ طوله نحو 75 متراً غرق صباح الجمعة بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره. وصرح المسؤول في خفر السواحل محمد زواوي عبدالله لـ«فرانس برس»: «نعتقد بأنه غرق الجمعة، نحو الخامسة أو السادسة صباحاً»، موضحاً أنه تم إبلاغ الوكيل المسؤول عن اليخت. وأضاف: «تمكنا من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار في هيكل اليخت قد تكون تسببت بغرقه». وقال إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. وتمكن فريق الطوارئ من إنقاذ أفراد الطاقم السبعة. وبُني اليخت في تولون لحساب الملاح آلان كولاس في 1976 ثم ملكه برنارد تابي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وبعد إفلاسه، اشترت اليخت اللبنانية منى أيوب في 1997 مقابل 36,5 مليون فرنك (7,5 مليون يورو بالسعر الحالي)، بحسب وسائل إعلام. وتابي وزير اشتراكي سابق كانت بداياته متواضعة وأسس إمبراطورية رياضية وإعلامية، لكنه واجه فيما بعد سلسلة من المشاكل القانونية. وقد جمع ثروة في الجزء الأول من حياته المهنية من خلال استحواذه على الشركات الفاشلة، وكان دائم التفاخر بثروته، وإضافة إلى اليخت، اشترى فريق كرة قدم.