شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل بطل السباحة الشتوية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الوصل ببطولة الدولة الشتوية للسباحة لفئة 18 سنة والعمومي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 48 سباحاً وسباحة من 7 أندية، بدأت أولى خطوات عودة نشاط السباحة في الإمارات بعد توقف عام بالتمام والكمال. حضر منافسات البطولة نائب رئيس مجلس الإدارة جمعة البلوشي، والمدير المالي خليفة الكعبي، ورئيسة اللجنة الفنية مريم الشامسي، وقاموا بتكريم الفائزين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال السباقات والبطولة وأيضاً التكريم، ونجح الوصل في الفوز بالمركز الأول في الترتيب العام بنهاية البطولة، وجاء فريق النصر في المركز الثاني ثم فريق الذيد بالمركز الثالث. وأكد جمعة البلوشي، في تصريح صحفي أن البطولة تعتبر البداية لعودة النشاط الرياضي الذي توقف منذ فترة كبيرة، ونجحت اللجنة المنظمة في الاتحاد بالخروج بها إلى بر الأمان، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي وضعتها الدولة، وأشاد البلوشي بالتزام الأندية في المشاركة وخلال المنافسات التي أقيمت على فترتين وهو ما سهل من مهمة الاتحاد في القيام بدوره التنظيمي. وأكدت رئيسة اللجنة الفنية مريم الشامسي، أن البطولة نتاج عمل أكثر من 6 اجتماعات للجنة الفنية لوضع الأسس والمعايير السليمة لعودة النشاط، مشيره إلى سعادتها بالمشاركة النسائية في البطولة.