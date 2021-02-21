2.9 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الرسوم والضرائب خلال يناير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و938 مليونًا و887 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و961 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير 2021، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 436 مليونًا و419 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 2 مليار و503 ملايين و195 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر يناير الماضي بتصدير مشمول 546 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية بلغت 709 ملايين و496 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية.

وأشار إلى أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 4 ملايين و488 ألف جنيه.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بحسب البيان.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.