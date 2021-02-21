الصحة: "حسام حسني" مشرفًا على جميع بروتوكولات العلاج بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على الإشراف على كافة بروتوكولات العلاج بالوزارة.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "الدكتور حسام حسني سيكون مشرفا على كل بروتوكولات العلاج بوزارة الصحة وليس بروتوكول علاج كورونا، عبر لجان علمية تعمل بشكل مؤسسي لإجراء بروتوكولات موحدة ومراجعة تأثير البروتوكول في علاج المرضى، بمختلف هيئات وجهات الوزارة والمستشفيات التابعة لها".

وكشف "حسني" عن اعتزام اللجنة تعديل بروتوكول العلاج الذي جرى إعداده ليتضمن أدوية وعلاجات جديدة.

وأضاف "حسني" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بروتوكول شهر نوفمبر الذي نحدثه حالياً أصبح حديث العالم كله، وهو البروتوكول الوحيد المذكور فيه وقت ويوم معين لاستخدام الأدوية".