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إغلاق مبنى ركاب بمطار برلين الجديد لانخفاض المسافرين

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الدمام - شريف احمد - أعلن مطار "برلين-براندنبورج" الدولي الجديد بألمانيا أنه من المقرر أن يغلق المطار الذي تم افتتتاحه حديثا في برلين مبنى 5 غدا الاثنين كرد فعل على الانخفاض الحاد في حركة الركاب بسبب تفشي وباء .

وقال هانس شتفان هونمان، المتحدث باسم المطار: "سوف نغلق المبنى في الوقت الحالي لمدة عام، ثم نقرر بعد ذلك... إذا سارت الأمور بشكل جيد، سوف نعيد افتتاحه "، وبذلك يكون من المحتمل ألا يتم فتح المبنى مجددا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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