الصين: تسجيل 7 حالات اصابة ب"كورونا" جميعها وافدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصينية اليوم الاحد تسجيل سبع حالات اصابة "وافدة" بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما لم تسجل اي حالة اصابة "محلية" او حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابا في بر الصين الرئيسي الى 89831 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت ان 38 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 84772 شخصا بينما لا يزال 423 شخصا يتلقون العلاج.