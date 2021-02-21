الكويت تمدد العمل بقرار حظر دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تمديد العمل بقرار حظر دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية باستثناء الأطقم الطبية وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم على أن يخضعوا للحجر المنزلي 14 يوما.



واوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في بيان وفقاوكالة الانباء الكويتية(كونا) انه تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول الركاب الكويتيين وخضوعهم إلى الحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر المتبقية - 7 أيام أخرى في المنزل.

واشارت الى انه يستثنى من قرار الحجر المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقصر دون الـ 18 عاما والمسافرون دون مرافق..لافتة الى انه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل المسبق في منصة (كويت مسافر