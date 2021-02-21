شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء تدريجياً في تكساس مع تراجع موجة الصقيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

يستعيد آلاف من سكان تكساس السبت مياه الشرب والكهرباء تدريجياً، إثر موجة صقيع قطبي غير مسبوقة شلّت لأيام الولاية الأمريكية المعتادة على موجات الحر أكثر من الثلوج.

وتنقلت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك إلى هيوستن بعد أن نجحت في جمع 3.2 مليون دولار لضحايا موجة الصقيع. وقالت إثر مشاركتها في توزيع الغذاء «نريد أن نظهر لكم أن نيويورك تقف معكم، وأن البلد كله يقف معكم».

ولا يزال 60 ألف منزل بلا كهرباء السبت في تكساس، وفق موقع «باورستورج.يوإس». وكان الموقع أفاد سابقاً بانقطاع الكهرباء عن نحو 200 ألف منزل في تكساس. واجتاحت موجة الصقيع جنوب ووسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع مخلفة 40 وفاة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

لكنّ الحرارة عاودت الارتفاع السبت، وشهدت مدينتا هيوستن وأوستن في تكساس درجات حرارة وصلت إلى 15 درجة مئوية. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة، إن الحكومة الفيدرالية أرسلت مولدات وأغطية وماء وإمدادات ضرورية أخرى، داعياً مواطنيه إلى مساعدة المنظمات العاملة في الميدان. ووقّع الرئيس إعلان طوارئ لتكساس، قائلاً إنه كان يرغب في زيارة الولاية الحدودية مع المكسيك لكنه لم يرد وضع «عبء» إضافي على السلطات المحلية.