شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفرض فحوص كورونا على الوافدين عبر الحدود البرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال - (أ ف ب)

أعلنت كندا السبت أنها ستفرض اعتباراً من 22 فبراير/شباط إجراء فحوص كورونا على الحدود البريّة مع الولايات المتحدة، مع تزايد خشيتها من تفشي نسخ الفيروس المتحورة.

وجاء في بيان لوكالة الصحة العامة الكندية أنه «اعتباراً من 22 فبراير/شباط، وباستثناء المتحصلين على إعفاء، يجب على المسافرين لكندا عبر المنافذ الحدودية البرية إجراء فحص كورونا». وأعلنت كندا والولايات المتحدة الجمعة تمديد إغلاق الحدود المشتركة لجميع التنقلات غير الضرورية حتى 21 مارس/آذار2021. وستفتح مراكز فحص مع بدء سريان الإجراء في المراكز الحدودية الخمسة الأساسية، وسيرفع عددها إلى 11 في الرابع من مارس/آذار. ويجب على المسافرين براً إلى كندا الالتزام أيضاً بحجر لأسبوعين، مع إجراء فحص في اليوم العاشر.

أما المسافرون عبر الطائرة، فيجب عليهم اعتباراً من الاثنين الالتزام بحجر لثلاثة أيام في فندق على نفقتهم في انتظار نتائج فحوصهم. ويجب عليهم قضاء بقية الحجر لأسبوعين في منازلهم في حال جاءت فحوصهم سلبيّة، أو في مركز صحة عامة في حال جاءت إيجابيّة.

وقالت مديرة وكالة الصحة العامة الكندية تيريزا تام الجمعة، إن نسخ كورونا المتحورة تهدد بعكس منحنى الإصابات المتراجع مؤخراً، ودعت إلى مزيد من اليقظة واحترام تدابير الوقاية. وكشفت أنه تم رصد 704 إصابات بالنسخ المتحورة حتى 18 فبراير/شباط، بينها 664 إصابة بالنسخة البريطانية. وسجلت كندا حتى السبت أكثر من 840 ألف إصابة بكورونا وما يزيد على 21 ألف وفاة منُذ ظهور الفيروس.