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انطلاق التطعيم ضد كورونا في أستراليا

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التطعيم ضد في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- (أ ف ب)

بدأت حملة التطعيم في أستراليا الأحد، وكان أعضاء في الحكومة الأستراليّة من أوائل الأشخاص الذين تلقّوا جرعة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19.

وتمّ تطعيم رئيس الوزراء سكوت موريسون بجرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في مركز طبّي بشمال سيدني، في إطار عمليّة تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور. وكانت الثمانينيّة جين ماليسياك التي تعيش في دار لرعاية المسنّين، أوّل من تلقّى اللقاح في البلاد. وقال موريسون: «إنّها تُشارك في هذا اليوم التاريخي بالنسبة إلى بلادنا».

وأضاف: «برنامج التحصين لدينا قد بدأ على نطاق واسع، لذلك نحن أيضاً هنا اليوم للتشديد على مدى أهميته والحاجة للبدء بأولئك الذين هم الأكثر ضعفاً والعاملين في الخطوط الأماميّة». وتلقّى اللقاح بعد ذلك مقدّمو الرعاية الصحّية ومسؤولون كبار.

ويأتي ذلك غداة احتجاجات ضدّ التطعيم خرجت في مدن أستراليّة كبرى وضمّت آلاف الأشخاص. وقامت شرطة ملبورن باعتقالات عدّة، حسب قناة «آي بي سي». وتمكّنت أستراليا من إدارة تفشّي الفيروس بشكل جيّد نسبيّاً حتّى الآن، وسجّلت نحو 29 ألف إصابة و909 وفيات، من أصل عدد سكّانها البالغ 25 مليون نسمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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