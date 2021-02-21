شكرا لقرائتكم خبر عن «الجارديان»: كاباك لن يلعب أسوأ من هذا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخرت صحيفة «الجارديان» البريطانية من أداء مدافع ليفربول الجديد التركي أوزان كاباك (20 عاماً) في مباراة الهزيمة المذلة أمام ايفرتون وعنونت: «الخبر الجيد لكاباك أنه لن يلعب أسوأ من هذا». وكتبت: «يا له من لاعب متعثر الحظ، أراد أن يترك بصمة في ديربي ميرسيسايد، لكنه فشل في اللحاق بريتشارليسون (نجم ايفرتون) أكثر من مرة وحصل بعد محاولات عرقلة فاشلة على ثالث بطاقة صفراء في ثالث مشاركة مع ليفربول لتنضم لـ7 التي حصل عليها من لعبه في شالكه وتركيا هذا الموسم. قال كاباك عند تقديمه في الأنفيلد: «أنا مدافع قوي بدنياً وجيد في المواجهات الهوائية وأحياناً أسجل هدفاً»، لكن العجوز فاردي نجم ليستر سيتي تلاعب بالمدافع الجديد، ولاعبو لايبزيج هددوا شباك ليفربول من جهة كاباك أكثر من مرة، هذه هي المرة الـ63 التي يلعب فيها أساسياً في مسيرته، 11 من الـ62 مرة كانت مع فريق فائز.