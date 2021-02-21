شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يثير التساؤلات باللكنة الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار النجم الإنجليزي الواعد جايدون سانشو(20 عاماً) مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الجدل بعد استخدامه «لكنة ألمانية» في مقابلة مع وسائل إعلام نرويجية بعد الفوز على شالكه (4- صفر) السبت برفقة زميله النرويجي ايرلينج هالاند، وكتب سانشو اسمه في تاريخ البوندسليجا بعد هدفه في ديربي الرور كأصغر لاعب يسجل 35 هدفاً في مسيرته بالدوري الألماني، لكن النجم المولود في لندن تحدث بلكنة ألمانية في المقابلة التي أجريت باللغة الإنجليزية.

وغرد أحد المشجعين:«أعتقد أن بقاءه في ألمانيا أكسبه لكنة البلد» وغرد آخر:«لمحة من ألمانيا في تصريحات سانشو» فيما قال مشجعون آخرون إن سانشو يقلد اللاعب السابق جو بارتون الذي تحدث بلكنة فرنسية في مقابلة عام 2012 عندما كان في مرسيليا الفرنسي. وبررت طبيبة نفسية حينها لكنة بارتون وقالت:«أولاً يريد أن يكيف لكنته مع البلد الذي يعيش ويلعب فيه وثانياً يريد أن يجعل الآخرين يفهمون ما يقول، لا أعتقد أنه يفعل هذا لجذب الإعجاب أو النفور لكن الإعجاب والنفور من الآثار غير المقصودة للتحدث بلكنة غريبة». من جهة أخرى، تحوم الشكوك حول مشاركة سانشو مع منتخب إنجلترا في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحق للأندية في منع سفر نجومها بسبب قيود كوفيد -19، وتلعب إنجلترا أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا وسيتوجب على المدرب ساوثجيت تقبل غياب سانشو وزميله جود بيلينجهام عن التشكيلة لأن ألمانيا تفرض حجراً منزلياً 10 أيام للقادمين من إنجلترا بسبب تفشي نسخة متحولة من الوباء في بريطانيا.