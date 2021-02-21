شكرا لقرائتكم خبر عن والدة لوكاكو تطلب الإنتقام من زلاتان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير بلجيكي عن طلب أدولفين والدة نجم إنتر ميلان البلجيكي روملو لوكاكو، الثأر من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الميلان عندما يلتقيان اليوم الأحد في ديربي الغضب، وطلبت أدولفين من ابنها الثأر من زميله السابق في مانشستر يونايتد لأنه اتهمها بممارسة الشعوذة عندما قال له في ديربي ربع نهائي الكأس الشهر الماضي: «اذهب للفودوو( الشعوذة الإفريقية) أيها الحمار الصغير، اتصل بأمك» ليرد عليه لوكاكو: «تريد التحدث عن أمي؟». ووصفت وسائل إعلام إيطالية ديربي الأحد بـ«ديربي جميع الديربيات» بعد الكشف عن جدارية ضخمة للنجمين وهما يتشاجران وهو ديربي الزعامة إذ يتفوق قطبا الميلان على اليوفنتوس لكن يتشارك لوكاكو مع نجم اليوفي كريستيانو رونالدو بـ16 هدفاً ويتفوق البلجيكي على زلاتان بهدفين. وقال زاكاروني مدرب الإنتر السابق: «لوكاكو الآن مثل رونالدو، لا أعرف لاعباً يستطيع تحجيمه لوحده في أي مباراة»، وسيصعد الإنتر 4 نقاط عن الميلان في حال فوزه اليوم بحثاً عن أول لقب منذ 2010 بينما يسمح فوز الميلان بتقليص الفارق لنقطتين في محاولة لحصد اللقب لأول مرة منذ 10 سنوات.