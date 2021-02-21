شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفود» ينطلق وسط إجراءات صحية احترازية صارمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد وسط إجراءات صحية وتدابير احترازية صارمة، انطلقت الدورة الـ 26 لمعرض الخليج للأغذية، جلفود 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 2500 شركة من 85 دولة، حيث تسلط الشركات والعلامات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي الضوء خلال هذا الحدث على الابتكارات الجديدة في القطاع وتسعى لاغتنام التحولات المتسارعة في أنماط وسلوكيات المستهلكين بعد كوفيد-19. معرض جلفود 2021، أول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام، يسعى إلى إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسية في منظومة القطاع، من الوفود الحكومية ووزارات التجارة إلى شركات التصنيع ورواد الابتكار، على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء الضخمة والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.



وتأكيداً على أهمية الفعالية بالنسبة للقطاع بأكمله، يُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد مثل دي إتش إل والإمارات للشحن الجوي والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة مثل مايكروسوفت وبيتزا هات وبيبسيكو والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية مثل ماجد الفطيم ومجموعة اللولو العالمية ونخبة الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان وأفضل خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات لمشاركة تحليلاتهم المعمقة وآرائهم حول المعالم الجديدة للقطاع حول العالم.

وسيقود جلفود جهود القطاع لاستكشاف ملامح مستقبل الأغذية والمشروبات على امتداد 20 قاعة عرض، حيث سيكون آلاف المشترين العالميين على موعد للاطلاع على حلول جديدة للمنتجات تلبي عادات الشراء المتغيرة مع بداية العام الجديد.

قمة جلفود للابتكار

وعلى هامش المعرض، تستضيف قمة جلفود للابتكار وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي وسلسلة التوريد والطعام المستدام والتركيز على تفضيلات المستهلكين المتطورة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يشكل جلفود منصة قيّمة للمصنعين والمشترين والموردين لإعادة التواصل بعد التحديات التي شهدها العالم خلال الـ 12 شهراً الماضية. ويستقبل المعرض المنتجين ويتيح لهم الفرصة لمشاركة أحدث حلول القطاع، إلى جانب رواد القطاع، والطهاة العالميين الذين سيقدمون معلوماتهم القيّمة، ليكون بذلك المنصة التجارية الوحيدة التي تتيح دعم انتعاش القطاع في عام 2021 وما بعده».

وتابعت: «بالإضافة إلى قمة جلفود للابتكار والعروض التوضيحية والحوارات المباشرة، يسلط المعرض الضوء على مختلف مجالات الأغذية والمشروبات، ويوفر خبرات وحلولاً قيّمة لقطاع قائم على التحول. وفي ضوء التزام المعرض بأبرز تدابير السلامة الموثوقة، يدرك جميع المعنيين مدى أهمية نسخة هذا العام والفرص الثمينة التي ستكون بانتظارهم».

ويعقد معرض جلفود 2021 وسط إجراءات صارمة للسلامة والآمان، حيث أثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة والنظافة، وتُعد استضافته لأسبوع جيتكس للتقنية، الذي أُقيم مؤخراً وكان الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 2020، خير دليل على هذه الإمكانات. واستضافت الفعالية، التي انعقدت في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الزوار المحليين والدوليين، الذين أعرب 96% منهم عن حصولهم على تجربة «آمنة» و«آمنة للغاية» أثناء حضور المعرض.

مشاركات جديدة ومبتكرة

من بين العديد من الدول التي تدرك أهمية حضور جلفود 2021 ودوره الكبير في تعزيز انتعاش هذا القطاع، تُعتبر إيطاليا، التي تعد من أكبر منتجي الأغذية في العالم، في طليعة المهتمين بالمشاركة في جلفود هذا العام. ومع تنامي اهتمام الجهات المعنية ببلد المنشأ الخاص بالمنتجات، تعود الشركات الإيطالية إلى مركز دبي التجاري العالمي لتسليط الضوء على جودة منتجاتها المحلية.

ومن جهته، قال أميديو سكاربا، مفوض وكالة التجارة الإيطالية لدى الدولة: «من المقرر أن تشارك أكثر من 120 شركة إيطالية في نسخة هذا العام لتستعرض مجموعة متنوعة من النكهات والوصفات والمكونات وغيرها من المزايا التي تجعل من إيطاليا أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في العالم. وتُعد إيطاليا الدولة الأكثر تمثيلاً في المعرض بين نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لأنها تضم أكثر من 80 ألف شركة متخصصة بالمنتجات الغذائية الطبيعية، تشغل ما يزيد على 16% من إجمالي مساحة الإنتاج في إيطاليا. كما تمثل بلد المنشأ لأكبر عدد من شهادات الأغذية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27».

وتشارك جورجيا في المعرض انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من الفرص المحتملة لمصنعيها المحليين، من خلال وفد تجاري رفيع المستوى يشارك للمرة الأولى، ويضم 14 شركة متخصصة في عصائر الفاكهة والخضروات العضوية والمكسرات والشاي العضوي والمعجنات والحلويات والعسل والخضروات المعلبة والمخللة.

سفير جمهورية جورجيا

ومن جانبه، قال باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «نحن متحمسون لاستعراض ما تقدمه جورجيا من منتجات عضوية متنوعة خلال فعاليات معرض جلفود 2021، كما ستتركز جهودنا على مجالات الفاكهة والمكسرات العضوية، التي استحوذت على 5.1% من إجمالي صادرات جورجيا بقيمة 3,342.14 مليون دولار في عام 2020. وحققت صادراتنا من الفاكهة زيادة بنسبة 41% خلال العام الماضي بالمقارنة مع عام 2019. وتطمح 14 شركة تُشارك في المعرض تحت مظلة الوفد التجاري الجورجي إلى تعريف القطاع على أفضل ما لدى دولتنا من المنتجات الغذائية والاستفادة من الباقة الواسعة من الفرص التجارية التي يقدمها هذا المعرض».

وسيستقبل المعرض أيضاً مشاركين جدداً لأول مرة في قطاع الأغذية الإقليمي، ويتيح لهم الاستفادة من الأوضاع الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في العام الماضي، بما في ذلك، يو إس بي إيه فروت، الشركة الأوكرانية المتخصصة بإنتاج الفاكهة التي تحرص على اغتنام الفرص تماشياً مع الأنماط السلوكية المتغيرة للمستهلكين.

وتعليقاً على المشاركة، قال فولوديمير غورزي، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس بي إيه فروت: «سيتسنّى لنا أخيراً لقاء العملاء والمستثمرين بشكل مباشر بعد عام حافل بالتحديات في جلفود. ويسعدنا أن نقدم لهم فرصة الحصول على التوت الأزرق والكرز الأوكراني بالإضافة إلى محاصيل أخرى في نسخة هذا العام التي تعد بفرص تجارية قيّمة مع توافد الزوار من مختلف أسواقنا المستهدفة في دبي إلى المعرض».

30 ساعة من المناقشات

ستنعقد قمة جلفود للابتكار بالتزامن مع المعرض على مدار ثلاثة أيام، لتقدم 30 ساعة من المناقشات القيّمة بين أبرز خبراء الأعمال في أرينا مركز دبي التجاري العالمي بين 22 و24 فبراير.

ونظراً للاهتمام المتنامي بالأمن الغذائي، ستفتتح القمة فعالياتها بكلمة رئيسية لمريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، توضح فيها الخطوط العريضة لاستراتيجية الأمن الغذائي التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات إلى المراتب العشر الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وبعد كلمتها، تُقام جلسة بعنوان الوصول إلى 3 مليارات مستهلك تتناول كيفية تخطي دولة الإمارات التحديات خلال الـ 12 شهراً الماضية لتعزيز موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية للأغذية والمشروبات. وستضم الجلسة محاورين رفيعي المستوى، هم أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فوروردينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودينيس ليستر، نائب رئيس تطوير الشحن في طيران الإمارات، وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات لدى موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وكارلوس جارسيا، الشريك لدى برايس ووترهاوس كوبرز، ومسؤول خدمات الضرائب في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف الجلسات الرئيسية الأخرى شخصيات مرموقة للحديث عن مواضيع بارزة، مثل سبل تطوير شركات الأغذية عبر توظيف منصات اجتماعية مثل تيك توك، والهدر الغذائي، وثورة التجزئة مع أندري دفويشينكوف، المدير الإداري لشركة نيلسن شبه الجزيرة العربية وباكستان ومفهوم المطعم كوجهة بحد ذاتها مع خوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا وغيرهم الكثير.

مناقشات الأعمال

يستضيف جلفود سلسلة متحدثي مجتمع التسويق التي يشارك خلالها نخبة من أبرز الأسماء في القطاع أفكارهم المبتكرة يوم الإثنين 22 فبراير. وسيناقش بيتر ديبينديكتيس، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، موضوع التسويق الهادف، فيما تطرح بيفرلي دي كروز، الرئيسة التنفيذية لشؤون العلامة التجارية لدى بيتزا هت في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مسألة الأغذية و/ أو إطلاق المنتجات رقمياً بما يلبي احتياجات المستهلك أثناء/ بعد كوفيد-19. وسينضم مصطفى شمس الدين، الرئيس التنفيذي للتسويق في بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى ماريا جيديون، مديرة المبيعات والتسويق في مجموعة ماجد الفطيم، لمناقشة مستقبل التسويق والإعلان عن المنتجات الغذائية.

الأعمال والسلامة

ونظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، فقد تم تشديد البروتوكولات المعمول بها ضمن نسخة جلفود لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة في دبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه.

ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية، إلى جانب اعتماد التعاملات غير التلامسية لضمان صحة وسلامة الحضور.