شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية رئيس الدولة.. انطلاق معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلقت الأحد، فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس» و «نافدكس» 2021 والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.

ويتزامن انطلاق فعاليات المعرضين مع اليوبيل الذهبي للدولة وهي المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الصعد، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.

ويستعرض معرضا «آيدكس» و«نافكس» 2021، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

(وام)