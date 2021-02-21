شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ديار» يوصي بعدم خفض رأس المال.. الخسائر المتراكمة 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوصى مجلس إدارة شركة «ديار» المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم (إذا اقتضى الأمر ) بعدم السير في تخفيض رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن ذلك جاء بعد المراجعة والموافقة على البيانات المالية والخسائر الناتجة عن تخفيض قيمة الأصول وبشكل أساسي عن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الحالي.

وحدد مجلس إدارة الشركة يوم 4 إبريل/نيسان القادم موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 11 إبريل.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت قد وافقت خلال اجتماعها الذي عقد في إبريل من العام الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة من 5.8 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأفصحت «ديار» في بيان منفصل، الأحد، عن مقدار الخسائر المتراكمة لديها والتي بلغت 1.748 مليار درهم، تشكل 30.26% من رأسمالها.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض قيمة الموجودات التي تم تسجيلها في عام 2010.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت في عام 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والذي نشأت عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 01 يناير 2018.

وقامت الشركة أيضاً في عام 2020 بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها العقارية، إضافة لأصولها في قطاع الضيافة وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أوضحت «ديار» أنها عملت خلال السنوات السابقة على استكمال كافة المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة بالإضافة إلى تعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك «ديار» الآن 3 مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات خلال السنوات القادمة.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في إطلاق المشاريع النوعية، مع الحرص على تنويع مصادر الدخل عبر أنشطة إدارة العقارات والمرافق.