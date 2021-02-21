اليوم.. وزير البترول يجري مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

يتوجه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إلى مدينة رام الله الفلسطينية وإسرائيل لإجراء مباحثات مع محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، ويوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.

وقالت وزارة البترول إن هذه الزيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم الدول السبع المؤسسة "مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا" وذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ.

وأضافت أن بلورة رؤية مشتركة لتطوير سوق إقليمية للغاز تدعم جهود الدول الأعضاء في المنتدى في استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

وكان الملا أعلن في سبتمبر الماضي أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة في منطقة المتوسط مقرها القاهرة، وذلك بعد توقيع الدول المؤسسة للمنتدى على الميثاق الخاص به.