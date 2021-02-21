السفير الإيطالي بالقاهرة: إنشاء مدرسة للتمريض في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال جيامباولو كانتيبي، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الأحد، إن هناك مشروعًا لإنشاء مدرسة إعداد للممرضين بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مستشفى إيطالي كبير.

وأشار خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تطوير مبنى القنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد وتحويلها لمستشفى إيطالي وإعادة تأهيل وتطوير البيت الإيطالي، وذلك بديوان عام المحافظة، إلى أنه مع افتتاح المستشفى، سيكون هناك تعاونًا أكبر لتأهيل أطقم التمريض في المستشفى.

وأكد على أن بورسعيد لديها إمكانيات سياحية هائلة، وأنهم يفكرون في تنظيم رحلات "الكروز" البحرية، وبورسعيد من المقاصد السياحية الهامة، لافتا إلى أن ما يحدث من تعاون في بورسعيد هو نتاج جهود 3 سنوات مع المحافظة.