الناخبون في النيجر يختارون اليوم رئيساً جديداً

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يختار الناخبون في النيجر رئيسا جديدا اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ستمثل أول عملية انتقال على الإطلاق للسلطة عبر صناديق الاقتراع في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان محمد بازوم، وهو حليف للرئيس الحالي، محمد أيسوفو، قد حصل على 39% من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات، التي خاضها 30 مرشحا.

ويواجه الآن معارضا واحدا هو مهمان عثمان، الذي كان رئيسا في الفترة من عام 1993 حتى عام 1996 . ويدعم مهمان، الذي حصل على 17% من الأصوات في التصويت الذي جرى في 27 ديسمبر الماضي، ائتلاف من أحزاب المعارضة.

ومن المرجح بدرجة كبيرة أن يكون بازوم، وهو وزير داخلية سابق، وتعهد بمواصلة سياسة ايسوفو، الفائز، طبقا لما ذكره إبراهيم يحي إبراهيم وهو محلل بارز في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل.

وبازوم، هو الأوفر حظا أيضا لخلافة رئيس الحزب الحاكم، محمد أيسوفو، الذي استقال بعد استكمال ولايتين، مدة الواحدة خمس سنوات.

وشهدت النيجر وهي خامس أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.