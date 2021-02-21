إيران: لن نتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 8:43 صباحًا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، مساء السبت، أن بلاده لن تتفاوض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة ، لافتا إلى إن بلاده تدرس مقترحًا أوروبيًا لعقد اجتماع 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن إيران.

وأضاف عراقجي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء ”فارس نيوز“:“لو أردنا التفاوض على الصواريخ والمنطقة، لكان بالإمكان التفاوض مع ترامب نفسه“، مشيرًا إلى أنه“ما لم يستطع ترامب فرضه علينا بأقصى قدر من الضغط، لا يستطيع بايدن فرضه من خلال المفاوضات“.

وزعم المسؤول الإيراني أن“الاتفاق النووي كان سينتهي لولا التزام طهران به“، موضحًا:“هذا الاتفاق النووي كانت له قيمة اقتصادية وسياسية، وقد خسرنا الفوائد الاقتصادية، فيما لا تزال الفوائد السياسية موجودة“.

وفيما يتعلق بقرار طهران وقف العمل في البروتوكول الإضافي، يوم الثلاثاء المقبل، قال عراقجي:“إن تطبيق القانون البرلماني لا يعني ترك الاتفاق النووي، ولكن اعتبارًا من 23 من فبراير/شباط الجاري، سيظهر وضع جديد بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تخفيض عمليات التفتيش بنحو 20 إلى 30٪، لكنها لن تختفي“.

وتابع:“على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات، وإذا فعلت ذلك سنعود إلى الاتفاق، ولكن شرط أن تشمل جميع العقوبات المتعلقة بالملف النووي، وعقوبات ترامب الجديدة، والعقوبات التي تغيرت عناوينها فقط على ما يبدو“.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء السبت، إلى طهران لإقناع المسؤولين الإيرانيين بالعودة إلى الاتفاق النووي المبرم العام 2015 في ظل استمرار إيران بخفض التزاماتها النووية.