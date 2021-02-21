بني ملال.. توقيف دركي وفتاة “عشرينية” بسبب “فيديو” مخل بالحياء- صورة

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية ببني ملال، دركي يعمل ببني ملال، بعد ظهوره في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي رفقة عشرينية تضع قبعة الدرك، وشاب آخر في حالة سك.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق ظهور دركي رفقة شابة وشاب آخر، وهم في حالة سكر، في حين كان الشابة، ترتدي قبعة الدركي، وظهرا في أوضاع مخلة بالحياء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فور علمها بالخبر، فتحت مصالح الدرك الملكي، تحقيقا في الموضوع، حيث جرى توقيف الدركي فيما تم توقيف الشابة أمس السبت، ووتم إيداعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.

ويتنظر أن يتم تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة، بمحكمة الإستئناف ببني ملال، اليوم الأحد.