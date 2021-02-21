إصابة نائب وزير الصحة المكسيكي بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

أصيب نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، بفيروس كورونا المستجد.



وقال لوبيز جاتيل في تغريدة عبر تويتر إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم أمس الجمعة وأنه يعتزم مواصلة العمل من منزله.

ويتحدث لوبيز-جاتيل بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كوفيد 19، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.