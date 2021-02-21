الرئيس الامريكي يعلن كارثة كبرى في ولاية تكساس

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان كارثة كبرى في ولاية تكساس، مما سيسهل إرسال المساعدات الاتحادية للولاية التي أنهكها انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في أعقاب موجة صقيع شديدة القسوة على نحو غير معتاد في الولاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.



وبشكل منفصل، وافقت وكالة حماية البيئة الأمريكية على إعفاء طارئ من ضريبة الوقود للولاية لمنع نقص البنزين، بعد انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع عن ملايين الأشخاص.

ويوفر إعلان كارثة كبرى مجموعة من برامج المساعدة الاتحادية للأفراد والبنية التحتية العامة، بما في ذلك الأموال اللازمة للعمل في حالات الطوارئ والعمل الدائم، وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.

ويمكن أن تشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا ميسرة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.