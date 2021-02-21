وفد من الفاتيكان يصل إلى ذي قار تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد من الفاتيكان، اليوم الاحد، الى مطار الناصرية مكون من 15 شخصية، تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة في آذار المقبل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الوفد المسيحي وصل قبل قليل الى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الاثرية والاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا".

واشار الى ان "الوفد مكون 15 شخصية وهم حالياً يتجولون داخل مدينة اور ومن المرجح ان ينظمون زيارات لبعض المؤسسات الصحية في الناصرية".