بالفيديو : لحظة اشتعال النار في احد محركات طائرة ركاب مدنية

بغداد - ياسين صفوان - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحظة اشتعال النار في احد محركات طائرة ركاب مدنية اميركية تقل 231 راكبا، وطاقما مؤلفا من 10 أفراد ، فيما اظهرت صور أجزاء من المحرك متناثرة فوق أحياء سكنية.

إدارة الطيران الأمريكية قالت ، إن طائرة تابعة لـ"يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، مما أدى إلى تناثر أجزاء منه.

من جهتها وجهت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو، تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة، ونشرت الشرطة صورا لقطع تطايرت من الطائرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.