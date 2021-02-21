كيف يزرع إخوان الجزائر وتونس الفتنة بالمغرب العربي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم تقرير فرنسي، تنظيم الإخوان في الجزائر وتونس، بطعن المواقف الرسمية لبلديهما تجاه الأزمة الليبية الرافضة للتدخلات الأجنبية.

وبحسب المركز الفرنسي للأبحاث والسياسات الدولية فإن الحركتين الإخوانيتين مجتمع السلم الجزائرية والنهضة التونسية لبعتا "أدوارا مشبوهة في زرع الفتنة بمنطقة المغرب العربي خصوصاً ليبيا".



ووصف التقرير الحركتين بأنهما "الخطر الأكبر على أمن الجزائر وتونس"، مستنداً إلى موقفهما من تطورات الأزمة الليبية.

وكثفت قيادات من "حمس" الجزائرية و"النهضة" التونسية من تحركاتها ولقاءاتها في السنوات الأخيرة، قبل أن تتسارع وتيرتها بالتوازي مع انتشار آلاف المرتزقة والإرهابيين في الجانب الغربي من ليبيا.

وركزت دراسة المركز الفرنسي على "أسرار العلاقة بين إخوان تونس والجزائر"، مؤكدة أنها بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان حينها الإخواني راشد الغنوشي عراباً لجماعة إخوان المغرب العربي، والتي لم تكن تعترف حينها بسيادة دول المنطقة.

وكان راشد الغنوشي "واحدا من أبواق الفتنة" التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينيات" التي عرفت بـ"العشرية السوداء"، وأعلن دعمه المطلق لإرهاب ما كان يعرف بـ"جبهة الإنقاذ" الإخوانية المحظورة والمصنفة "تنظيماً إرهابياً" من قبل السلطات الجزائرية.

ودخل الغنوشي أيضاً في دائرة "دعاة الفتنة الذين أصدروا فتاوى أباحت الدم الجزائري وحللت إرهاب فيسبوك عبر (الجبهة الإرهابية للإنقاذ)".

كان تقرير مفصل منشور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن "خيوط اللعبة السرية بين إخوان الجزائر وتونس، وكيف تحولا بقدرة إلى توابل مغاربية مسمومة بالمنطقة والطعن في السياسات الخارجية للبلدين والمتعارضة مع أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان".

وركز التقرير على عودة التناغم الكبير في مواقف تنظيم الإخوان بالجزائر وتونس "غير المشروط" بشكل حولهما إلى "خنجر داعم للسياسات الإرهابية".

وبدا واضحا أن إخوان الجزائر وتونس حشرت أنفيهما في ملف الأزمة الليبية في خطوة اعتبرها مراقبون "ولاء مطلق" للإرهاب على حساب الأوطان العربية، وباتت تمثل الخطر الأكبر على أمن البلدين القومي.

وأجمع كثير من المراقبين للشأنين الجزائري والتونسي على اتهام الإخوان بـ"الخيانة الصريحة والعلنية والعمالة".

وتصاعدت وتيرة المواقف الإخوانية الشاذة، عقب التدخلات الأجنبية في ليبيا لصالح مليشيات فايز السراج في طرابلس.

تصعيد محلي متزامن

في هذه الأثناء، استغرب مراقبون "رفع إخوان الجزائر من سقف المعارضة" المزعومة بالتوازي مع تصاعد حالة الصراع بين الرئيس التونسي قيس سعيد وجماعة إخوان راشد الغنوشي، والتي تتجه الأخيرة لشل البلاد ومحاولة الاستفراد بالحكم، وهو التناغم الذي عده متابعون بـ"حالة عدم الصدفة والأجندة الجديدة المشبوهة".

ووجه الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية بالجزائر اتهامات وصفت بـ"الخطرة" لحكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، واتهمها بما أسماه "الكذب على الشعب" على حد زعمه.

وزعم مقري بأن الحكومة الجزائرية "تواصل سرا سياسة التمويل غير التقليدي وإعادة طبع النقود دون إبلاغ الشعب عن ذلك".

كما روج لتقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي زعم فيه بأن زعم بأن الجزائر لم تنتج كل حصتها في منظمة أوبك، وهو ما نفاه وزير الطاقة الجزائري.

إلا أن أكاذيب رأس إخوان الجزائر سرعان ما اصطدمت بتكذيبه من قبل الهيئات الرسمية، أولها بنك الجزائر الذي كشف عن تراجع حجم الكتلة النقدية المتداولة في البنوك الرسمية في 2020 مقارنة بـ2019 وهو العام الذي تقرر توقيف العمل بنمط التمويل غير التقليدي، ووصلت قيمة الكتلة النقدية المتداولة إلى نحو 612.280 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار.

كما فند وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار مزاعم مقري والتقرير الأوروبي، وأكد أن بلاده أوفت بالتزاماتها في منظمة "أوبك" وصدرت 937 ألف برميل يومياً إلى جميع زبائنها في العالم، بينما وصل إجمالي صادراتها في 2020 إلى 82 مليون طن.

مصادر جزائرية مطلعة أكدت لـ"الخليج 365" أن تكالب إخوان الجزائر وتونس على سلطتي البلدين يعود بالأساس إلى "نهاية صلاحية حكومة فايز السراج الإخوانية في ليبيا"، خصوصاً وأن إخوان البلدين "عملا على الاستقواء الخارج".

وأشارت المصادر إلى "وجود هواجس لدى إخوان تونس والجزائر بأن تكون نهاية حكومة الإخوان في ليبيا بداية لعزلة إخوانية في البلدين المغاربيين، وأن حكومة السراج كانت ورقة ضغط مربحة ضمنت بقائهما في المشهدين السياسيين الجزائري والتونسي".

سبب آخر ذكره عدد من المراقبين للوضعين السياسي في البلدين، وهو "التقارب الجزائري التونسي بين قيادتي البلدين"، مشيرين إلى "إخوان البلدين ينظران إلى ذلك التقارب على أنه تحالف خفي ضدهم يستهدف اقتلاعهم من المشهد".

وتزامن التكالب الإخواني في البلدين مع التصريحات العدائية التي أطلقها الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي المعروف بعلاقاته المشبوهة مع دوائر مخابراتية من دولة عربية، والتي اتهم فيها الجزائر بـ"الوقوف ضد الثورة التونسية خشية انتقال الديمقراطية إليها" على حد زعمه.

وأشارت مصادر سياسية لـ"الخليج 365" إلى أن تصريحات المرزوقي "حملت تحذيرات مشفرة لإخوان البلدين من التقارب بين الرئاستين الجزائرية والتونسية"، خصوصاً في ملف الأزمة الليبية والحرب على الإرهاب.