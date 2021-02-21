شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى في حزب الوفد يكشف تفاصيل اجتماع السبت الحاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية يوم السبت القادم، سيشمل عرض كافة المستجدات الخاصة بالحزب، والتي شملت قرارات لفصل عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب في مؤتمر صحفي لرئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، وعرضها بشكل كامل على قيادات الحزب في هذا الاجتماع، إضافة إلى بحث كافة الأمور المتعلقة بترتيب الأوضاع الداخلية في حزب الوفد.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد في تصريح لليوم السابع، أنه سيتم عرض كافة الأمور المتعلقة باختيار اللجان الجديدة في المحافظات والتي تولى قياداتها أعضاء في الحزب، بعد القرارات الأخيرة، وذلك لتنظيم الأمور الداخلية في حزب الوفد، إضافة إلى بحث كل ما يتعلق بالحزب في الامور المالية وغيرها من التنظيمية وذلك لإنهاء كافة المستجدات في الحزب.

وتابع محسب، انه من المتوقع أن يتم الاعلان عن ميعاد فتح انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد، إضافة إلى كافة الأمور الداخلية التنظيمية الخاصة بالهيئات البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب في الفترة المقبلة.

وعن البلاغات المقدمة ضد المفصولين من الحزب أكد محسب أن المستشار بهاء أبو شقة سيعرض كافة المستجدات في هذا الاجتماع لأخذ مشورة قيادات الحزب فيما هو قادم ومتعلق بالأمور التنظيمية الداخلية في حزب الوفد، مؤكدا أن حزب الوفد مستمر في طريقه ودعم الدولة المصرية فيما تقوم به من إنجازات كبرى في الكثير من المشروعات التنموية التي تخدم أبناء الشعب المصري.