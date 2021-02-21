انتخاب الزميل محمد الشرع رٸيسا لمنتدی الصحافيين الرياضيين المغاربة

جدة - عبدالحي حسين - عقد منتدی الصحافيين الرياضيين المغاربة جمعه العام الإستثناٸي، اليوم السبت، بمقر عصبة الغرب لكرة القدم بالرباط، وأسفر عن انتخاب محمد الشرع رئيسا جديدا للمنتدى.

وأوضح بلاغ للمنتدى، أن الجمع العام ناقش التعديلات الجديدة علی القانون الأساسي، ومجموعة من المقترحات وفق تصور جديد، بهدف الرفع من مستوی الإعلام الرياضي الوطني، حتی يرقی إلی حجم التطلعات.

وتابع البلاغ، أن الجمع العام انتخب الزميل محمد الشرع (اليوم 24)، بالإجماع، رٸيسا جديدا للمنتدی، والزميلة قائمة بلعوشي نائبة (القناة الأولی بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، بالإضافة إلى أعضاء المكتب، وهم محمود بومباري (قناة العربية)، ولخضر النوالي (بين سبورت)، وسعيد بلفقير (قنوات الدوري والكأس القطرية)، وحميد بوش (الإذاعة الوطنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، وسيف الدين دنيا (راديو 2M وmbc 5)، وعزيز القبلاوي (راديو مارس),

وانتخب إبراهيم شخمان (مجموعة لوماتان) كاتبا عاما للمنتدى، وعبد الإله بوسحابة (أخبارنا) نائب له، وسعيد وهبوت (النهار المغربية) أمين لمال، خالد الجازولي (الأخبار)، نائب له.

وأضاف البلاغ ان الحضور شدد علی ضرورة التركيز علی التكوين، والتكوين المستمر، وعقد شراكات وطنية ودولية مع مٶسسات رياضية وجمعيات للصحافة الرياضية بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والمشاركات في أنشطة دولية لمنح الاعلام الرياضي المغربي الإشعاع المتوخی علی المستوی العالمي.