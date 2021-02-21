مصدر من الكوكب المراكشي لـ”اليوم 24″: ننتظر تأهيل 11 لاعبا

جدة - عبدالحي حسين - عماد الدين تزريت

اتجه فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، صباح اليوم السبت، صوب مدينة الرباط، استعدادا لمواجهة نظيره سطاد المغربي، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الثاني.

ويسعى رفقاء ند لحسن للعودة بالنقاط الثلاث من قلب الرباط للانعتاق من الرتب الأخيرة التي لازمت الفريق طيلة الموسم الحالي بالقسم الثاني الاحترافي، جراء النتائج السلبية المسجلة آخرها التعادل السلبي أمام الاتحاد البيضاوي بمراكش الخميس الماضي.

وسيكون لكيسر مدرب الفريق المراكشي في موقف صعب مرة أخرى في مباراة الغد، إذ سيحاول إيجاد التوليفة المناسبة في ظل الغيابات التي يعاني منها فارس النخيل، أبرزها غياب السعيدي بعد إصابته بتمزق في الأربطة الصليبية في الركبة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك الدشيرة، إصابة أنهت موسم اللاعب مبكرا، إضافة إلى عدم تأهيل اللاعبين الجدد البالغ عددهم 11 لاعبا.

وعلاقة بالموضوع، قال مصدر موثوق قريب من الكوكب لـ”اليوم 24″ إن مجلس إدارة الكوكب ينتظر الضوء الأخضر للتأشير علی تأهيل اللاعبين الجدد من الجامعة، التي تنتظر، هي الأخرى، رد الفيفا.

وأضاف أن إدارة الكوك،ب برئاسة حنيش، أدت مستحقات عالقة في مواجهة نزاعات لاعبين لحساب الفيفا عن طريق الجامعة، موضحا أن العملية تستغرق بعض الوقت من اجل تحويل مبلغ الأداء بمكتب الصرف الدولي، وغيرها قبل البث في الأمر وحل المشكلة.

وأردف أن العناصر المتوجهة للرباط ضمت نفس الأسماء التي واجهت الاتحاد البيضاوي البالغ عددها 15 لاعبا، مؤكدا أن المستجدات الجديدة بخصوص تأهيل اللاعبين ستكون غالبا في مباراة وداد تمارة.

وأكد مصدر آخر مقرب من الفريق، أنه لحد كتابة هذه الأسطر لم يتم تأهيل أي لاعب، نظرا لتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الدولي، تحذرها من تأهيل اللاعبين سواء بالعقود الاحترافية أو الهاوية بالنسبة للنوادي التي لها ملفات نزاعات بالفيفا على غرار الكوكب وشباب الريف الحسيمي، وهو ما منع من تأهيل الرباعي سعود، زهوان، الكرماني وبالعايدي مكان اللاعبين الأربعة المغادرين، الذي كان سيتم في إطار التسهيلات من طرف الجامعة في انتظار الحل النهائي لمشكل الفيفا.

جدير بالذكر أن الكوكب يحتل الرتبة 15 برصيد 10 نقاط، حصل عليها من انتصارين، وأربع تعادلات ومثلها خسارة.