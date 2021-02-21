الصحة: كشف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية لكورونا.. وعلى المغاربة اليقظة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة قبل قليل، باسم ائتلاف المختبرات المسؤول عن المراقبة الجينية وتتبع السلالات المنتشرة على المستوى الوطني، عن كشف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية، وذلك “في إطار استراتيجية المراقبة الجينومية التي وضعتها وزارة الصحة للبحث عن طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد”.

وأوضحت الوزارة، |في بلاغ لها، أن”العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات، وصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها في المغرب إلى حد الآن”.

وأفاد البلاغ، بأن “جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي بالمغرب”.

وذكرت الوزارة، أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا ببلادنا، وتدعو بذلك، جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من اليقظة، لاسيما وأن البلاد في خضم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، يضيف المصدر، “وأن المناعة الجماعية لم يتم تحقيقها بعد”.

كما شددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في الامتثال الصارم للتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامة الواقية بطريقة سليمة، واحترام التباعد الجسدي، وكذا غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

ودعت الوزارة عموم المواطنات والمواطنين إلى تجنب التجمعات غير الضرورية، وحث كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، على الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية.