بطلة تكواندو وعمرها 13 سنة.. إكتشاف حمل طفلة يشتبه في تعرضها للاغتصاب بجرسيف!

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت مدينة جرسيف، على وقع كشف الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي، عن حمل طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، يشتبه في تعرضها للإغتصاب.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الضحية لـ”اليوم 24″، أنه جرى نقل الطفلة، للمستعجلات، بعد إحساسها ببعض الآلام على مستوى البطن، قبل أن يتم تشخيص حالتها من طرف طبيب مصلحة الولادة بمستشفى جرسيف، لتؤكد الفحوصات أنها حامل (الأسبوع الـ14).

وأضاف المصدر داته، أنه يشتبه في تعرض الطفلة القاصر التي تعتبر من أبطال المنطقة في رياضية التكواندو، للإغتصاب من طرف شخص في الأربعينيات من عمره.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة جرسيف، تحقيقا أمنيا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف المشتبه فيه، ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.