في ذكرى تأسيس “20 فبراير”.. حقوقيات: تعرضنا للتعنيف و”باراكا من الحگرة”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - فرقت السلطات الأمنية مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد، بمدينة الرباط، نظمها عدد من النشطاء الحقوقيين، تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس حركة 20 فبراير.

وقالت الناشطة الحقوقية ربيعة البوزيدي لـ”اليوم24″، “تفاجئنا اليوم بتدخل السلطات الأمنية، خلال وقفة إحتجاجية لتخليد الذكرى العاشرة لتأسيس حركة “20 فبراير”، حيت تعرض ناشطون للضرب والتعنيف، كما اعتقل شاب.

وأكدت البوزيدي، أنهم لم يتوصلوا بأي قرار يمنع الوقفة الاحتجاجية بساحة باب الأحد، مطالبة بوقف كل أساليب الحكرة والإعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين، بحسب قولها.

من جانبها أكدت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، خديجة الرياضي، أن الوقفة الاحتجاجية في القانون المغربي لا تحتاج لا إلى تصريح ولا لإشعار، وأن من حق النشطاء تنظيم وقفة في المكان المقرر لها، مشيرة إلى أن السجون مليئة بالمعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي.