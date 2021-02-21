بني ملال.. توقيف 3 أشخاص بسبب تخريب سيارات وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، اليوم السبت، شخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، بالإضافة إلى قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن شارع المتنبي ببني ملال شهد ليلة أمس، حالة فوضى بعد أن اقدم مجهولون على إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات، التي تجاوز عددها 10، وبعض المحلات بالمنطقة.

وأضاف المصدر داته، أن عناصر الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيهم، وحجز أسلحة بيضاء كانت بحوزة أحدهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.