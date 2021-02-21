شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

أصبح وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 111 مليونا و651 ألفا و209 إصابات، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و472 ألفا و353 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 86 مليونا و818 ألفا و728 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم وفقا للعين

أعطت 107 دول ومناطق في العالم لسكّانها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تعهدت مجموعة السبع تعزيز تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة.

وتمّت 45% من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية التي تعهّدت الجمعة مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع أكثر الدول فقرا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10% فقط من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) الجمعة توزيعا أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة.

وأعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد "كوفيد-19" ليبلغ 7,5 مليار دولار لا سيما عبر آلية "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

حتى الآن، تم إعطاء 92% من الجرعات في البلدان ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط إلى المرتفع" (بحسب تصنيف البنك الدولي) وتضم أكثر من نصف سكان العالم (53 %).

أعلنت لجنة مكلفة بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس، السبت، تسجيل إصابتين بسلالة جديدة من الفيروس.

وقال مدير معهد باستور في تونس وعضو اللجنة الهاشمي الوزير في مؤتمر صحفي، إن الإصابتين تم رصدهما في ضواحي العاصمة، بجهة المرسى وباردو.

وأوضح مدير الصحة العمومية، فيصل بن صالح، أن السلالة الجديدة خاصة بتونس، لكنها تحمل بعض خصائص الفيروس المتحور في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وتابع بن صالح قائلا: "لا تأثير للسلالة الجديدة على تفشي الوباء أو حدة الفيروس".

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي في 20 فبراير/ شباط، مقارنة بـ8 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا ست حالات جديدة بدون أعراض مقابل 13 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه حتى السبت، سجل البر الرئيسي 89831 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حين ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 كما هو عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 7785 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و832 حالة وفاة أخرى ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و38276 إصابة و179797 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1212 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، و57472 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا .

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 245977 حالة وفاة و10 ملايين و139148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.