شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب .. 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم ، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و948 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 9972 فحصا، قد بلغ 5099195 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و548 حالة، كما تم تسجيل 772 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 464 ألفا و43 حالة.