شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط أجزاء من طائرة أمريكية فوق منطقة سكنية بعد تعطل أحد المحركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساقط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في مدينة دنفر الأمريكية بولاية كولورادو أمس السبت بعد تعطل أحد محركاتها بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وقالت ادارة الطيران الاتحادية في بيان "إن الطائرة بوينج 777 هبطت بسلام في مطار دنفر الدولي، ولم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت الرحلة 328 متجهة من دنفر إلى هونولولو عندما وقع الحادث.

وأفادت شركة يونايتد إيرلاينز لشبكة "سي إن إن" بأن هناك 241 شخصا، من بينهم 10 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة إن المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في الحادث.