انطلاق حملة تعفير للمؤسسات الحكومية في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، اليوم الأحد، اطلاق حملة تعفير وتعقيم للمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد صلاح جبار، قال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المديرية اطلقت وبالتزامن مع فترة الحظر عمليات التعفير والتعقيم للمؤسسات الحكومية ، مؤكدا ان "العمل بدأ بالدوائر والمؤسسات التي تشهد زخما واضحا من المواطنين كمحكمة الاستنئاف ودائرة البلدية وبعض الدوائر الأخرى".