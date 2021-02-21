التفاصيل الكاملة لأزمة تامر أمين.. نقابة الإعلاميين تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة وقناة النهار توقفه عن العمل بعد إهانة الصعايده

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد انتهاء التحقيقات مساء أمس السبت التي أجرتها نقابة الإعلاميين مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب:

أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على:

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة 2021 إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة أهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

قناة النهار توقفه عن العمل

أصدر مجلس إدارة قنوات النهار بيانًا قبل قليل، أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، وذلك في خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وقال المجلس في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام ، والذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

اعتذار تامر أمين

اعتذر الإعلامي تامر أمين لأهالي الصعيد عن تصريحاته التي أدلى بها عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار".

ونشرت "القناة" قبل قليل مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يظهر به تامر أمين حيث قال: "متزعلوش مني، وجزمتكم على راسى من فوق، نيتى يعلم بيها ربنا، نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وأضاف: "أرجوكم متزعلوش مني وحتى لو كان قصدي خير بس لو واحد فيكم بس زعلان أنا بقوله حقك عليا وأنا آسف فىي اعتذار صريح، وهذا الاعتذار سينشر في كل مكان".