شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطري يحارب شعبه ويواصل جرائمه ضد قبائل الدوحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نظام تميم بن حمد، انتهاكاته ضد المعارضة القطرية وعدد من القبائل القطرية، ويعرضهم لعمليات تمييز عنصري، وسحب الجنسيات منهم، وذلك بمخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ورغم كل ذلك لا يزال نظام الحمدين القطري يواصل جرائمه.

وكشف تقرير بالفيديو شهادات من أبناء المعارضة القطرية الذين تعرضوا للانتهاك والتنكيل بهم، واحتجوا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للتنديد ضد ما يتعرضون له في قطر، وتقديم مستندات تكشف الإساءة لهم وحرمانهم من حقوقهم أمام المنظمات الدولية.

وأوضح التقرير أن المعارضة القطرية تتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات والظلم والاضطهاد من هذا النظام الوحشي الذي ينكل بأبناء شعبه، ومن جهة أخرى يقوم النظام القطري بدفع ملايين الدولارات وصرفها على التنظيمات الإرهاب بل ويمنح لهم الفرص والملاذات الآمنة.