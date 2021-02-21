شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطري يدعم مواقع لترويج الأفكار المتطرفة ضد الدول العربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النظام القطري حملاته وأكاذيبه الممنهجة ضد الدول العربية، لإثارة الزعزعة وبث الفتن والتحريض في المنطقة، من أجل أهداف خاصة لتنظيم الحمدين، وخدمة أجندته الخاصة، من خلال دعم وتمويل مواقع تروح لأفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأوضح تقرير بالفيديو عن تفاصيل دعم وتمويل قطر لمواقع قطرية فى لندن، استخدامها في ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وذلك لخدمة النظام القطري، والترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى العمل الترويج المستمر لتنظيم الحمدين في قطر.

وكشف التقرير كيف تتم عملية تمويل الموقع فى لندن من خلال الأسرة الحاكمة في قطر، وكيف يستخدمه النظام القطري فى الترويج المستمر للإرهاب والأكاذيب ضد الدول العربية، واستخدامه أيضا في الترويج المستمر للنظام القطري، من خلال إعداد التقارير التى تخدم نظام الحمدين، والجماعات الإرهابية في المنطقة.